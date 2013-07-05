نوع من الفئران ينتج مادة تقى من السرطان

توصل فريق من الباحثين الأمريكيين فى جامعة روشستر بنيويورك إلى معرفة الدور الذى تقوم به المادة اللزجة التى توجد فى خلايا بعض القوارض خاصة "فئران الخلد العارية" والتى تقلل من الانقسامات الخلوية العشوائية وتحمى من تكوين الأورام السرطانية.

وتسمى هذه المادة الواقية "حمض الهيمالوريتيك" وهى توجد بين خلايا أغلب الحيوانات لكن هذه النوعية من الفئران تنتج كميات كبيرة من هذه الجزئيات ذات كفاءة أكبر من مثيلاتها عند الإنسان وتجعلها قادرة على مقاومة السرطان.

ويركز الباحثون فى خطواتهم القادمة على استخدام الهندسة الوراثية للفئران من أجل إنتاج مادة مشابهة لتلك التى تنتجها "فئران الخلد العارية" فى محاولة منهم للتوصل إلى مقاومة السرطان لدى الإنسان