أجمل العبايات والقفاطين التي ارتدتها المدوّنات على انستقرام في أول رمضان!

بالنسبة لعاشقات الموضة، فإن كل مناسبة - مهما كانت صغيرة أو كبيرة- لها لباسها الخاص ونمطها المعين في الموضة. وطبعاً، فإن لشهر رمضان الكريم أيضاً نوعاً معيناً من اللباس تعتمده عاشقات ومدونات الموضة، يرتكز بشكل أساسي على الأزياء الشرقية من عبايات وقفاطين وجلابيات. فماذا اختارت، يا تُرى، مدونات الموضة العربيات من إطلالات مميزة في أول أيام شهر رمضان المبارك؟

جلابيات رمضانية لإطلالة شرقية أنيقة

من متابعتنا لحساباتهن الخاصة على انستقرام لاحظنا أن الأغلبية العظمى منهن قد تألقن بأجمل تصاميم الأزياء الشرقية والعبايات والقفاطين في اليوم الأول من شهر رمضان، فاختارت "العنود بدر" جلابية ناعمة باللون الرمادي، تحمل تفاصيل على منطقة الرقبة والصدر باللون الزهري. بينما تألقت "دلال الدوب" بتصميم مميز في أول يوم من شهر رمضان عبارة عن فستان أبيض مزين بحزام أسود على الخصر مع عباية من قماش الشيفون مزخرفة بالخط العربي.

أما إطلالة "زهرة ليلى" فكانت حيوية في قفطان مميز باللون الأصفر مزين بالورود الربيعية الناعمة، وبالنسبة لـ "ناديا حسن" فقد اختارت تنسيقاً باللون الزهري ومن فوقه رداء طويل من الدانتيل بدا أشبه بالعباية العصرية.

بدورها، "مرمر" اختارت إطلالة رائعة عبارة عن سترة مزركشة برسومات شرقية مع فستان ماكسي باللون الأبيض السكري الهادئ.

وغيرهن من مدونات الموضة والجمال اللواتي تألقن بأجمل التصاميم الشرقية في أول يوم من أيام شهر رمضان الكريم.

شاهدي معنا هذه الإطلالات لتستوحي منها بدورك "لوك" مميزاً في رمضان 2016.