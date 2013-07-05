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محمد صبحي: "الإخوان" أنشأوا صفحة باسمى على "فيس بوك" تهاجم الجيش والسيسي

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محمد صبحي: "الإخوان" أنشأوا صفحة باسمى على "فيس بوك" تهاجم الجيش والسيسي محمد صبحي: "الإخوان" أنشأوا صفحة باسمى على "فيس بوك" تهاجم الجيش والسيسي
وزوجتي يتخلصان الآن من السرطان

كتب : محمد عاشور الجمعة 05-07-2013 00:48

كذّب الفنان محمد صبحي صفحة "فيس بوك" المنسوبة له والتي تهاجم الجيش المصري والفريق ، موضحا أن جماعة الإخوان هم من أسسوها.

وأكد صبحي، في اتصال هاتفي مع برنامج "مصر الجديدة" مع معتز الدمرداش على قناة الحياة 2 من لندن حيث يتواجد مع زوجته التي تعالج هناك، أنه يحذر من خطورة إنشاء صفحات وهمية بأسماء رموز وطنية لخلق حالة من البلبلة.

وأشار صبحي إلى أن مصر وزوجته يتخلصان الآن من الخلايا السرطانية.

وقال: "جيشنا محترم لا يبحث عن السلطة، كما أن الشرطة المصرية عادت قوية ولن تعود لممارستها السابقة".

وأكد صبحي أن قضيته الرئيسية هي أن يحارب كل من يتاجر بالدين وهو مع إقصاء كل من يحرض على القتل.

ووصف صبحي شباب حركة "تمرد" بالوطنيين غير الباحثين عن سلطة أو مناصب ولكنهم يهدفون لمصلحة مصر.

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