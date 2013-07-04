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بعد تجاوزها محنة السرطان.. نورا رحال تعود بأغنية عالمية

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بعد تجاوزها محنة السرطان.. نورا رحال تعود بأغنية عالمية بعد تجاوزها محنة السرطان.. نورا رحال تعود بأغنية عالمية

بعد تعافيها من مرض "سرطان الثدي"، عادت الفنانة السورية نـورا رحـال لمواصلة نشاطها الفنيّ، حيث تستعدّ في الوقت الحالي لمشاركة الملحّن العالميّ هيلكوت زاهر عملاً موسيقيّاً غنائيّاً يتمّ التحضير له عالميّاً.
وحسب الصفحة الرسميّة للفنانة رحّال على موقع "فيسبوك"، فإنّ من المقرّر أن يتمّ التنفيذ الموسيقيّ للعمل في تركيا، وأن تتمّ عمليّات المكساج والماسترنغ في لندن.
أمّا عن التصوير، فسيُقام في بيروت وإقليم كردستان العراق، حيث يفترض أن يلتقي الفنّانان في الأيّام القليلة المقبلة.

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سيدتي