بكاء على الهواء و"بلالين" وهتاف ورقص في فرحة الإعلاميين بإسقاط مرسي

إبراهيم عيسى يرقص بالبلالين مع فريق برنامجه.. ومنى الشاذلي وعمرو أديب يبكيان

كتب : فاطمة النشابي منذ 35 دقيقة

وصلت ردود أفعال بعض الإعلاميين بعد إعلان بيان القوات المسلحة، الذي أسقط نظام الإخوان والرئيس السابق محمد مرسي، من شدة الفرحة إلى البكاء.

وبكت منى الشاذلي على الهواء مباشرة عقب البيان، وقالت إنها "آسفة على عدم المهنية، فهذه اللحظات لم نصدق أننا سنعيشها من جديد. لم نكن نتخيل أن تحدث المعجزة بهذة السرعة، ودون معاونة من أحد".

وبكى عمرو أديب هو الآخر من الفرحة، وخرج حاملا العلم المصري، وقال: "اكسروا مليون قلة ومليون زير بعد رحيل مرسي، فمصر أعظم دولة في الدنيا عادت لنا مرة أخرى، مصر لا يمكن ان تعود إلى العصر الجاهلي".

ولم يختلف الوضع كثيرا مع هالة سرحان التي عادت للظهور من جديد على قناة "دريم"، وعقب بيان القوات المسلحة ونقل مشاهد فرحة المصريين في الميادين، بكت بشدة ورددت هتافات "تحيا مصر".

أما لميس الحديدي، فأبدت سعادة غامرة بما حدث، وأكدت أن "مصر رجعت لينا تاني، وأمامنا تحدٍ كبير كيف نبني مصر، فالعالم يقف الآن وينظر لنا".

بينما احتفل إبراهيم عيسى بإسقاط نظام الإخوان ومحمد مرسي مع فريق برنامجه، فأحضروا "بلالين" وبدأ عيسى في الرقص والغناء معهم.