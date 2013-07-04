أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

بكاء على الهواء و"بلالين" وهتاف ورقص في فرحة الإعلاميين بإسقاط مرسي

Google+ Print
بكاء على الهواء و"بلالين" وهتاف ورقص في فرحة الإعلاميين بإسقاط مرسي بكاء على الهواء و"بلالين" وهتاف ورقص في فرحة الإعلاميين بإسقاط مرسي
إبراهيم عيسى يرقص بالبلالين مع فريق برنامجه.. ومنى الشاذلي وعمرو أديب يبكيان

كتب : فاطمة النشابي منذ 35 دقيقة

وصلت ردود أفعال بعض الإعلاميين بعد إعلان بيان القوات المسلحة، الذي أسقط نظام الإخوان والرئيس السابق محمد مرسي، من شدة الفرحة إلى البكاء.

وبكت منى الشاذلي على الهواء مباشرة عقب البيان، وقالت إنها "آسفة على عدم المهنية، فهذه اللحظات لم نصدق أننا سنعيشها من جديد. لم نكن نتخيل أن تحدث المعجزة بهذة السرعة، ودون معاونة من أحد".

وبكى عمرو أديب هو الآخر من الفرحة، وخرج حاملا العلم المصري، وقال: "اكسروا مليون قلة ومليون زير بعد رحيل مرسي، فمصر أعظم دولة في الدنيا عادت لنا مرة أخرى، لا يمكن ان تعود إلى العصر الجاهلي".

ولم يختلف الوضع كثيرا مع هالة سرحان التي عادت للظهور من جديد على قناة "دريم"، وعقب بيان القوات المسلحة ونقل مشاهد فرحة المصريين في الميادين، بكت بشدة ورددت هتافات "تحيا مصر".

أما لميس الحديدي، فأبدت سعادة غامرة بما حدث، وأكدت أن "مصر رجعت لينا تاني، وأمامنا تحدٍ كبير كيف نبني مصر، فالعالم يقف الآن وينظر لنا".

بينما احتفل إبراهيم عيسى بإسقاط نظام الإخوان ومحمد مرسي مع فريق برنامجه، فأحضروا "بلالين" وبدأ عيسى في الرقص والغناء معهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر