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مديرية أمن مطروح: وفاة شرطي عقب اختناقه بالغاز في أحداث الأمس

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مديرية أمن مطروح: وفاة شرطي عقب اختناقه بالغاز في أحداث الأمس مديرية أمن مطروح: وفاة شرطي عقب اختناقه بالغاز في أحداث الأمس

أصدرت مديرية أمن مطروح بيانا حول ملابسات عن وفاة شرطي صباح اليوم الخميس على إثر اختناقه بالغاز في الأحداث التي أعقبت بيان القوات المسلحة مساء أمس الأربعاء وتجمع عدد من أهالي مدينة مرسى مطروح المحتجين على البيان وقاموا بالتعدي على أفراد القوات المسلحة القائمة على تأمين مبنى ديوان عام المحافظة وقاموا بإلقاء الحجارة فقامت القوات المسلحة بإطلاق بعض الأعيرة النارية والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين بشارع الإسكندرية

وأسفر ذلك إصابة الشرطي عبد المنعم فايز محمد محمد ( 33 سنة ) من قوة إدارة الترحيلات مقيم قرية طيبة – الدلنجات – البحيرة أثناء تواجده بالعمل باختناق نتيجة استنشاق الغاز وتم نقله على الفور لمستشفى مطروح العام .
> وقد ورد اليوم إلى مديرية الأمن إشارة من مستشفى مطروح العام بوفاة الشرطي نتيجة توقف عضلة القلب ولا توجد شبهة جنائية وتم التحفظ على جثة المتوفى بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة .
> و تحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة قررت التصريح بدفن الجثة بمعرفة أهليته .

وكانت اشتباكات وقعت مساء أمس بين مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي وبين قوات الجيش المكلفة بتأمين مبنى محافظة مطروح ومديرية الأمن واسفر ذلك عن سقوط قتلى 17 مصابا من المدنيين تم نقل 12 مصابا منهم للمستشفى العام وتراوحت إصاباتهم ما بين طلقات نارية حية وجروح واختناقات نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع.

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