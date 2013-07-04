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دردشة الفيديو .. ميزة جديدة في Firefox 22

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دردشة الفيديو .. ميزة جديدة في Firefox 22 دردشة الفيديو .. ميزة جديدة في Firefox 22

وأكدت شركة موزيلا أن هناك العديد من التغييرات الأخرى التي طرأت علي متصفح فايرفوكس، ومنها على سبيل ضبط النصوص على الشاشات فائقة الوضوح بحجم أكبر. ويعتمد متصفح الإنترنت في ذلك على حجم خط النصوص المضبوط في نظام الويندوز.

وبالنسبة للتطبيقات الإضافية الخاصة بشبكات التواصل الاجتماعي على الإنترنت مثل تطبيق Facebook Manager، يتوافر حالياً نطاق جديد يحمل اسم Services في إعدادات التطبيقات الإضافية . ويتمكن المستخدم في هذا النطاق من تشغيل وإيقاف التطبيقات الإضافية بشكل منفصل.

وبالإضافة إلى ذلك يتمتع فايرفوكس 22 الجديد بالتحديثات الأمنية المعتادة مع زيادة سرعة تصفح مواقع الويب، حيث يتم عرض الصفحات المُعقدة التي تعتمد على الكثير من أكواد الجافا سكربت بشكل أسرع بكثير.

وعادةً ما يتم تثبيت تحديثات فايرفوكس الجديدة تلقائياً، كما يمكن للمستخدم تثبيت الإصدار الجديد عن طريق فئة About firefox تحت قائمة Help.

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