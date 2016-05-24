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10 إطلالات ناجحة في مهرجان كان.. صوّتي للأجمل بينها

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الثلاثاء 24-05-2016 13:11

انتهى مهرجان كان السينمائي بعد أن شهدنا تألق أجمل النجمات على سجادته الحمراء، فكان لكل منهن حضور طاغٍ بفستان أنيق ومجوهرات تخطف الأنفاس، ولكن في هذا الموضوع أردنا أن نحدد الأكثر أناقة بينهن.

اخترنا أمس 30 إطلالة من نخبة الإطلالات في المهرجان، واليوم نختار 10 من بينها لنصنع قائمة تضم نخبة الإطلالات في المهرجان حتى تتمكني من التصويت للأفضل بينها.

- آرايا هارجايت Araya A. Hargate بتصميم زهير مراد
- بلايك ليفلي Blake Lively بفستان من فيرساتشي Versace
- جيسيكا تشاستاين Jessica Chastain بتصميم أرماني بريفيه Armani Privé
- أشواريا راي Aishwarya Rai بتصميم إيلي صعب
- كيندل جينر Kendall Jenner بفستان من فيرساتشي Versace
- لي بينغ بينغ Li Bingbing بفستان من ستيفان رولاند Stephane Rolland
- إيرينا شايك Irina Shayk بتصميم ميو ميو miu miu
-جوردان دان Jourdan Dunn بفستان من رالف آند روسو Ralph & Russo
- سونام كابور Sonam Kapoor بتصميم رالف آند روسو Ralph & Russo
- ترانة عليدوستي Taraneh Alidoost بفستان أسود محتشم

10 إطلالات ناجحة في مهرجان كان.. صوّتي للأجمل بينها

 

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سيدتي