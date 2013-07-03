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الطماطم تقي من سرطان الرئة والمعدة والبروستاتا

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الطماطم تقي من سرطان الرئة والمعدة والبروستاتا الطماطم تقي من سرطان الرئة والمعدة والبروستاتا

كتب : سارة سعيد الأربعاء 03-07-2013 19:48

كشفت دراسة أن الأشخاص الذين يتناولون الطماطم باستمرار، تنخفض لديهم مخاطر الإصابة من بعض أنواع السرطانات، كسرطان الرئة والمعدة والبروستاتا.

وكشفت الدراسة أن الطماطم تحتوي على العديد من الفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تساعد على تعزيز جهاز المناعة في الجسم، ومن ثم الوقاية من السرطان، وتعد الطماطم مصدر غني بفتيامين "ج" والحديد والبوتاسيوم وفيتامين "أ" والليكوبين المضاد للأكسدة الذي يمنع تكون الخلايا المسببة للسرطانات.

ونصحت الدراسة باحتساء كوبين من عصير الطماطم يوميا، أو تناولها كفاكهة أو من خلال استخدامها في الطهي مع الطعام

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