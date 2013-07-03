ما علاج المشكلات المترتبة على إزالة الشعر بالليزر لدى المرأة؟

أرسلت قارئة تقول أنا فتاة عمرى 24 عاما، أجريت عملية إزالة شعر باستخدام أجهزة الليزر، ولكن هذه العملية أتت بنتائج عكسية، حيث ازداد معدل نمو الشعر وكثافته ولم أثق بأى طبيب ولا أعرف ما هو الحل؟

يجيب الدكتور مصطفى عباس استشارى الأمراض الجلدية والتناسلية أن استخدام أجهزة الليزر لإزالة الشعر من الوجه والشارب وطريقة العمل هو تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة حرارية، ولها درجات منها الذى يحدث تجلط أو ضعف فى النسيج أو تدمير وقطع فى النسيج، كما يستخدم فى الجراحة ولكن فى الجلدية درجة الحرارة تؤدى إلى تجلط وضعف وليس تدميرا كاملا لأن هذا يؤدى إلى ندبات فى إزالة الشعر الزائد فى الأماكن غير المرغوب فيها مثل الذقن والشارب والساقين من الداخل والصدر والبطن، هذا يرجع إلى وجود هرمون الذكورة (التستستيرون) زائد فى دم المرأة عن الحد الطبيعى هذا يرجع سببه إلى عوامل كثيرة أما وجود أورام أو تكيسات على المبيض أو وجود تضخم خلقى فى الغدة القظرية أو الفوق الكلوية أو أورام بالجسم أولا يعرف السبب وأسباب أخرى.

أما بالنسبة للمريضة فأنصحها بإجراء تحليل التستستيرون وهو قياس درجة هرمون الذكورة لديها وأيضا ألالفا 17 هيدروكسى بروجيستيرون فى الدم ولو الأخير متواجد فهذا يكون مرضا وراثيا وإذا كان نسبة التستيرون زائدة فى الحالتين تأخذ أقراصا اسمها no pecia 5 mg fenistredلكن للأمانة العلمية يجب أن تدرك المريضة أن هذا العلاج قد يؤثر على الرغبة الجنسية لديها إذا كانت آنسة أو متزوجة.