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اكتشاف فاعلية عقار "ساليسالات" فى خفض نسبة الجلوكوز لدى مرضى السكر

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اكتشاف فاعلية عقار "ساليسالات" فى خفض نسبة الجلوكوز لدى مرضى السكر اكتشاف فاعلية عقار "ساليسالات" فى خفض نسبة الجلوكوز لدى مرضى السكر

كشف فريق من الباحثين بكلية الطب جامعة هارفارد عن معلومات جديدة ومثيرة بشأن أحد الأدوية المستخدمة فى الحد من مرض السكر من النوع الثانى " type 2 diabetes"، والذى يصيب أكثر من 315 مليون شخص على مستوى العالم.

وأشار الباحثون إلى أن عقار سالسالات "salsalate" المضاد للالتهابات والذى يستخدم فى علاج مرض التهابات المفاصل، قد أثبت فاعليته فى تخفيض مستوى الجلوكوز بالدم وتحسين المؤشر الجلايسيمى لدى مرضى السكر من النوع الثانى، وهو ما يعد أمراً مثيراً للغاية.

وأكد الباحثون أن هذه النتائج تثبت إمكانية استخدام عقار "سالسالات" كعلاج فعال لمرض السكر من النوع الثانى، بعد إجراء المزيد من الدراسات الإكلينيكية.

جاءت هذه النتائج فى دراسة حديثة نشرت بدورية "Annals of Internal Medicine"، وذلك على الموقع الإلكترونى للدورية فى الثانى من شهر يوليو الجارى.

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