هكذا نشرت نجمات كان صورهن على انستقرام!

تُعتبر "كان" من أجمل المدن الساحلية الفرنسية، وفي كل عام وفي مثل هذا الوقت من السنة يتزاحم فيها النجوم والنجمات الذين يحضرون من مختلف دول العالم لمتابعة المهرجان السينمائي وفعالياته، وتبدأ الصحافة بالتقاط صورهم منذ لحظة دخولهم الى المطار وحتى خروجهم منه، كما يلتقط النجوم صوراً خاصة ينشرونها على وسائل التواصل الاجتماعي وبشكل خاص الانستقرام، وتكون هذه الصور أكثر حميمية وخصوصية من صور الصحفيين، ولهذا قد منا اليوم بجمعها لكم لتتابعوا اطلالات النجمات من وجهة نظرهن الخاصة.

مهرجان كان يشهد إطلالات فخمة في يومه الرابع

فمثلاً كنا قد رأينا "كيندل جينير" Kendall Jenner وقد نشرت صورة جانبية لنفسها في فستانها الأسود الذي اختارته من "روبيرتو كافالي" Roberto Cavalli وقد بدا الصحفيون متزاحمون من خلفها، ولربما هي تفضل الجانب اليميني من وجهها ولهذا السبب اختارت نشر هذه الصورة على انستقرام الخاص بها.

بينما فإن النجمة "بلايك لايفلي" Blake Lively فقد نشرت صورة لها من على الشرفة وهي ترتدي فستان مُطبّع بالورود، وقد بدا جمال المدينة وزرقة السماء والبحر في الصورة.

أما نجمة بوليوود "سونام كابور" Sonam Kapoor فقد نشرت صوراً مختلفة لها على السجادة الحمراء أظهرت من خلالها جمال فساتينها وفخامتهم، وقد اختارت جميعهم من دار "رالف اند روسو" Ralph&Russo.

وقد رأينا "ايفا لونغوريا" Eva Longoria تنشر صوراً لها على صفحتها الخاصة على انستقرام وهي في المطار ومتألقة باللون الأبيض، وقد أرفقت الصورة بعبارة ودعت فيها المدينة على أمل اللقاء العام القادم.

وغيرهن كثيرات من النجمات اللواتي نشرن صوراً مميزة على صفحاتهن الشخصية على انستقرام، وعن طريق هذه الصور ستشاهدين النجمات بنظور مختلف أكثر خصوصية وتميُّز.