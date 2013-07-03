أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

كوب واحد من البطيخ لتنظيف بشرتك صيفاً

Google+ Print
كوب واحد من البطيخ لتنظيف بشرتك صيفاً كوب واحد من البطيخ لتنظيف بشرتك صيفاً

مع بداية أيّام الصيف، تبدأ الحرارة المرتفعة بتجفيف البشرة وإلحاق الأضرار بها، ممّا يتطلَّب منكِ الاهتمام بتنظيف البشرة من الدُّهون والأتربة يوميّاً، مع ترطيبها بعد ذلك بالمرطِّب الملائم لها.
وللحصول على بشرة نظيفة ونضرة، لا يُشترط أن ترتادي مراكز التَّجميل بصفة دوريَّة، فكوبٌ من فاكهة الصيف الشَّهيرة "البطيخ" كفيل بأن يمنحك البشرة النَّظيفة النَّضرة التي لا تتأثَّر بالأتربة الجويَّة أو حتى بالدُّهون والحرارة المرتفعة.
فالبطيخ يحتوي في مكوِّناته على السكَّر والفيتامينات التي تتميَّز بفائدتها في تنظيف البشرة، كما أنَّ الأحماض الموجودة فيه تُعتبر بمنزلة مقشِّر جيِّد للبشرة، فضلاً عن الزيوت الموجودة في البطيخ، والتي تنعّم بشرتك، وتجدّد مرونة الجلد.
وللاستفادة من البطيخ، وللحصول على بشرة نضرة مشرقة، فإنّ كلّ ما عليك فعله هو تحضير القناع التالي:
1. للبشرة العاديَّة
اهرسي كوباً من البطيخ، وادهني به وجهك لمدَّة ربع ساعة.
*يتميَّز هذا القناع بتنظيف البشرة وتطهيرها من جهة، وبشدِّ البشرة من جهة أخرى.
2. للبشرة الجافَّة
اهرسي كوباً من البطيخ مع ثمرة من الموز النَّاضج، وادهني به وجهك لمدَّة ربع ساعة.
3. للبشرة الدهنيَّة
اهرسي كوباً من البطيخ مع ملعقتين من الزَّبادي، وادهني به وجهك لمدَّة ربع ساعة.
ملاحظة: بعد تنظيف بشرتك باستخدام فاكهة البطيخ اللذيذ، يمكنك القيام بترطيبها وتغذيتها عن طريق دهن وجهك بالزَّبادي أو العسل أو الفراولة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي