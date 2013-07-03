كوب واحد من البطيخ لتنظيف بشرتك صيفاً

مع بداية أيّام الصيف، تبدأ الحرارة المرتفعة بتجفيف البشرة وإلحاق الأضرار بها، ممّا يتطلَّب منكِ الاهتمام بتنظيف البشرة من الدُّهون والأتربة يوميّاً، مع ترطيبها بعد ذلك بالمرطِّب الملائم لها.

وللحصول على بشرة نظيفة ونضرة، لا يُشترط أن ترتادي مراكز التَّجميل بصفة دوريَّة، فكوبٌ من فاكهة الصيف الشَّهيرة "البطيخ" كفيل بأن يمنحك البشرة النَّظيفة النَّضرة التي لا تتأثَّر بالأتربة الجويَّة أو حتى بالدُّهون والحرارة المرتفعة.

فالبطيخ يحتوي في مكوِّناته على السكَّر والفيتامينات التي تتميَّز بفائدتها في تنظيف البشرة، كما أنَّ الأحماض الموجودة فيه تُعتبر بمنزلة مقشِّر جيِّد للبشرة، فضلاً عن الزيوت الموجودة في البطيخ، والتي تنعّم بشرتك، وتجدّد مرونة الجلد.

وللاستفادة من البطيخ، وللحصول على بشرة نضرة مشرقة، فإنّ كلّ ما عليك فعله هو تحضير القناع التالي:

1. للبشرة العاديَّة

اهرسي كوباً من البطيخ، وادهني به وجهك لمدَّة ربع ساعة.

*يتميَّز هذا القناع بتنظيف البشرة وتطهيرها من جهة، وبشدِّ البشرة من جهة أخرى.

2. للبشرة الجافَّة

اهرسي كوباً من البطيخ مع ثمرة من الموز النَّاضج، وادهني به وجهك لمدَّة ربع ساعة.

3. للبشرة الدهنيَّة

اهرسي كوباً من البطيخ مع ملعقتين من الزَّبادي، وادهني به وجهك لمدَّة ربع ساعة.

ملاحظة: بعد تنظيف بشرتك باستخدام فاكهة البطيخ اللذيذ، يمكنك القيام بترطيبها وتغذيتها عن طريق دهن وجهك بالزَّبادي أو العسل أو الفراولة.