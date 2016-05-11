اختاري الحجر الذهبي من "أميوليت دي كارتييه" لإطلالة مشعّة!

في مجموعتها الغنية من المجوهرات والتي تحمل اسم "أميوليت دي كارتييه" Amulette de Cartier، تتحفنا دار "كارتييه" Cartier الفرنسية العريقة بتصاميم تحمل من النعومة والرقيّ ما يجعلها حلماً لكل امرأة شابة. مجموعة مؤلفة من ثلاثة ألوان ساحرة، نسلّط الضوء في هذه الصفحات على الحجر الذهبي ونتعرّف أكثر عليه مع السيدة لما العقيل.

1- ماذا يعني لك لون الحجر الذي تمثلينه؟

اللون الذهبي من أكثر الألوان التي أحبّها، فهو يعكس الفخامة والرقيّ. كما أنه لون مشعّ ويليق بمختلف التدرجات اللونية الأخرى.

2- ماذا تعني لك المجوهرات بشكل عام؟

المجوهرات عنصر أساسي في إطلالة كل امرأة. فهي رمز للأنوثة، تزيد من رفاهية المظهر وأناقته، وتغني إطلالة السيدة مهما كانت خياراتها.



3- ماذا تخبريننا عن علاقتك بمجموعة Amulette؟

تعجبني كثيراً هذه المجموعة من «كارتييه» Cartier إذ أنها متجدّدة دائماً وغنيّة بالألوان. كما أن هدية عرسي الأولى كانت سلسلة من مجموعة «أميوليت دي كارتييه» Amulette de Cartier!

4- ما هي القطعة الأحب إلى قلبك في هذه المجموعة؟

السلسلة الطويلة لأنها تغني الإطلالة بشكل لافت وتكون ظاهرة. كذلك أحب السلسلة الصغيرة لأنها تبقى في العنق ولا حاجة لخلعها.

5- ما أكثر ما يعجبك في علامة «كارتييه»؟

«كارتييه» علامة فاخرة جداً. وهي من أكثر العلامات التي تقدّم تصاميم عصرية، لا يحدّها زمان ولا صيحات موضة. بالإضافة إلى أن قطعها تحاكي مختلف الأذواق.



6- ما هي قطعة المجوهرات التي لا يمكنك الاستغناء عنها؟

السلسلة لأنها، كما ذكرت، تبقى ثابتة في العنق، بينما الخاتم أو السوار قد تحتاج المرأة لأن تخلعهما لعدة أسباب.

7- ما هو الحجر المفضل بالنسبة إليك؟

أعشق حجر الزمرد فهو لون يحمل الكثير من الفخامة والحيوية.

8- ما هي نصيحتك في عالم الموضة والمجوهرات لمتابعاتك؟

أنصح كل سيدة بأن تختار إطلالات بسيطة وأن تشتري المجوهرات لأنها قطع تبقى معها كل العمر، وهي أكثر الإكسسوارات التي تزيد من غنى الإطلالة.