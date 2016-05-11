شاهدي أكثر إطلالات مايا دياب جرأة على الإطلاق!

تُعتبر مايا دياب واحدة من أشهر نجمات الوطن العربي. وقد نالت هذه الشهرة الواسعة في مجالات مختلفة، ابتدأتها بالغناء، ثم في تقديم البرامج، وتابعتها في ميدان الموضة، حيث تُعتبر ـ من دون شكّ ـ أيقونة من أيقونات الموضة في العالم العربي. وبغضّ النظر عن كون إطلالاتها محلّ إعجاب لنا أم لا، فإنه لا يُمكننا إلا الاعتراف بجرأتها وبمواكبتها لأحدث صيحات الموضة العالمية.

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وهذا الأمر جعلها تُصنّف كواحدة من النجمات الأكثر جرأة في الوطن العربي، لأن مايا دياب لا تخشى البتة ارتداء صيحات الموضة الغريبة، كما أنها لا تتردّد في تجربة كلّ جديد من ابتكارات مصمّمي الأزياء، فنراها كثيراً على المسرح في فساتين قصيرة، أو في فساتين سهرة بأقمشة شفّافة، أو حتى بتصاميم مبتكرة وخارجة عن المألوف من الشبك، أو الربطات، أو الأقمشة الجلدية اللامعة، وغيرها.

إلى ذلك، هي جريئة في اختيار اكسسوارتها المميّزة، إن كانت من الأحذية أو الصنادل، أو من شنط اليد، أو من اكسسوارت الرأس، أو من النظارات الشمسية والمجوهرات أو غير ذلك.

واليوم، قمنا بجمع أكثر من 20 إطلالة جريئة لـ مايا دياب عبر الزمن، فشاهديها وأخبرينا رأيك بأسلوبها المتمرّد في الموضة وبأناقتها غير الاعتيادية.