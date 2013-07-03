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إقبال كبير على اختبارات القدرات بجامعة المنيا

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إقبال كبير على اختبارات القدرات بجامعة المنيا إقبال كبير على اختبارات القدرات بجامعة المنيا

جامعة المنيا أرشيفية

أكد الدكتور أحمد كامل نعمان نائب رئيس جامعة المنيا لشئون التعليم والطلاب أن اختبارات القدرات بدأت بجامعة المنيا خلال الفترة من 2 إلى 17 يوليو 2013 بكليات التربية الرياضية والفنون الجميلة والسياحة والفنادق والتربية الفنية والتربية النوعية شعبة (موسيقى) .

وأشار الدكتور نعمان أن الجامعة تسهيلاً على الطلاب وأولياء الأمور ومنعاً للازدحام تم عمل مكاتب التنسيق وسحب ملفات القدرات من الكليات التي سيتم إجراء القدرات بها وأضاف بأن إجمالي أعداد المتقدمين لإجراء الاختبارات طبقاً للجدول الزمني والحروف الأبجدية بلغ 789 طالباً وطالبة بالكليات الخمسة .

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