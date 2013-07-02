تنسيقية 30 يونيو: أنقذوا المواطنين بالجيزة من مذبحة

حذرت تنسيقية 30 يونيو من العنف الذى تمارسه التيارات الاسلامية وجماعة الاخوان الان ضد المتظاهرين السلميين ومواطنى محافظة الجيزة فى منطقتى بين السريات وشارع فيصل والكيت كات والذى تسبب فى ارقة دماء العشرات من المصريين ما بين قتلة مصابين .

> وأكدت التنسيقية من خلال غرف المتابعة استخدام الاخوان والتيارات الاسلامية للاسلحة واطلاق النيران فى منطقة بين السريات الان وسمع دوى اطلاق النيران فى منطقة الجيزة والدقى ، ويمارس الاسلاميين عنفهم بشراسة ضد مواطنى الجيزة وكل من يخالفهم ولا يؤيد الرئيس الفاقد الشرعية محمد مرسى.

> وتطالب التنسيقية سرعة تدخل قوات الشرطه والجيش لانقاذ المذبحة التى تقع الان فى محيط جامعة القاهرة وكوبرى ثروت وبين السريات ، وسرعة نقل المصاين والضحايا الى المستشفيات لعدم وجود من ينقذهم فى ظل عمليات اطلاق النيران اتجاه المواطنين من قبل الاسلاميين.

> وتحذر التنسيقية من العنف الذى بدات التيارات الاسلامية تستخدمه تكشر انيابها عنه الان فى محافظات مختلفة وتحث الجيش القيام بدوره فى تأمين المواطنين من جماعة تعلن الحرب على المواطنين الذين خرجوا للتعبير عن ارائهم سلميا