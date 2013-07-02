الإخوان يقتحمون منزل أمينة المرأة فى حزب الأحرار بالأسكندرية

قام منذ قليل المئات من المؤيدين للرئيس محمد مرسى وأعضاء جماعة الأخوان المسلمين بإقتحام منزل عزه الشهابى أمينة المرأة فى حزب الأحرار الدستوريين الكائن بمنطقة سيدى بشر بطريق الكورنيش

واسفر الاقتحام عن اتكسير محتويات المنزل وإلقاء الحجارة على واجه العقار.

يذكر أن قرابة ألفان من جماعة الأخوان المسلمين والمؤيدين لقرارات محمد مرسى تجمهروا فى منطقة سيدى بشر وذلك للمطالبة ببقاء الرئيس.، وأكدوا على أن المظاهرات اليوم سلمية ولكن .بعد ذلك إقتحموا منزل عزه الشهابى الموجودة فى منزلها هى وبناتها ولا يوجد أنباء حول إصابتهم حتى الأن