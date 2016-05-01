أخبار عاجلة

الخلطة الناسفة لدهون الكرش و فقدان 6 كيلو في الشهر -
الخلطة السحرية لنحت الجسم و فقدان خمسة كيلو في الشهر -
رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه -
بأسيوط.. ضبط عامل متهم بقتل زوجته لعدم إنجابها -
الملعقة السوداء تحرق الشحوم و انت نائم و تذيب دهون الكرش و الارداف تفقدك حتى 13 كيلو دون تعب و دون رجيم -
خلال يوم واحد.. ضبط 611 هاربًا من أحكام قضائية بالمنيا -
وست هام يزيد من جراح سوانزي سيتي.. وميدلزبره يتعادل أمام بيرنلي -
أتلتيكو يخطف تعادلًا صعبًا أمام الريال في «ديربي مدريد» -
بث مباشر.. «بايرن ميونخ ►◄ بروسيا دورتموند» في «البوندسليجا» -
بث مباشر.. «تشيلسي Vs بورنموث» بـ«البريمير ليج» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

فساتين سهرة ناعمة استوحيها من النجمة السعودية وعد!

Google+ Print

الأحد 01-05-2016 13:10

منذ أن دخلت النجمة وعد إلى عالم الشهرة والأضواء لفتت جميع الأنظار اليها بسبب ملامحها السمراء الجذابة وعيونها الخضراء اللامعة، وطبعاً أغنياتها التي يعشقها جمهور عربي كبير. كما أنها قد تميزت بأسلوب ناعم في الموضة ولاسيما في فساتين السهرة التي تتألق بها في حفلاتها وتختار منها التصاميم الراقية وغير المتكلفة.

21 إطلالة لـ"جيجي حديد" بمناسبة عيد ميلادها الـ21!

ولكل سيدة تبحث عن فساتين ناعمة للسهرات هذا الصيف بإمكانها أن تستوحي من وعد أجمل التصاميم، وخاصة أنها عادت للساحة الفنية بقوة، كما عادت لنشر صورها بهذه الفساتين على صفحتها الشخصية على انستقرام.
فمثلاً رأيناها تتألق بفستان باللون الأخضر الغني الذي يناسب السمراوات كثيراً وبقصة الكتف الواحد. كما اختارت لاحدى المناسبات أيضاً فستاناً أسوداً منسدلاً من قماش الجيرسيه بأكمام طويلة وقد زيّنته بعقد ماسي كبير التف حول الرقبة. وفي حفل آخر تألقت وعد في فستان باللون الأزرق الداكن وقد دخله قماش الدانتيل الأسود بطريقة ناعمة وأنيقة. وغيرها من الفساتين الناعمة التي تنوعت بألوانها وبقصاتها كما بأقمشتها الفاخرة.
جمعنا اليوم بعض أبرز إطلالات النجمة السعودية وعد بـ فساتين السهرة شاهديها معنا واستوحي منها ما يعجبك لسهراتك القادمة في فصل الصيف.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020