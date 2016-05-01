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تعرَّفي على مجموعة الفساتين الصيفية من La'Beso

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الأحد 01-05-2016 23:36

أطلقت ماركة الأزياء La'Beso مجموعة ربيع وصيف 2016 لمصممتها بلقيس القضيب، وقد احتوت هذه المجموعة على عدد من  فساتين السهرة الفخمة والأنيقة.
ضمَّت تصاميم La'Beso عديداً من اتجاهات الموضة البارزة، فشاهدنا الـ "كشكشات" الناعمة تظهر في بعض الفساتين في التنورة، أو على الأكتاف، بينما صممت بعض الفساتين بأكتاف ظاهرة، وبعضها الآخر برداء خلفي طويل، وقد تنوَّعت ألوان الفساتين بين درجات ألوان الباستيل الناعمة مثل الوردي والبيج مع بعض الفساتين الجذابة ذات الألوان الغنية مثل العودي الداكن.

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تنوَّعت الفساتين المعروضة في هذه المجموعة بين فساتين الأميرات بتنورة كبيرة وتصميم فخم، بينما جاءت فساتين أخرى بتصاميم ضيقة وبسيطة مع تطريزات وردية على الخصر والصدر، أضافت عليها طابعاً من الفخامة والرقي بطريقة مناسبة لمتطلبات المجتمع السعودي.
شاهدي معنا تصاميم ماركة La'Beso للمصممة السعودية بلقيس القضيب في الصور أعلاه واختاري منها ما يناسب إطلالتك في السهرات.

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سيدتي

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