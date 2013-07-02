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الوفد يطلب من الجيش تأمين المنشآت تخوفًا من مؤيدى الرئيس

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الوفد يطلب من الجيش تأمين المنشآت تخوفًا من مؤيدى الرئيس الوفد يطلب من الجيش تأمين المنشآت تخوفًا من مؤيدى الرئيس

قال عقيل اسماعيل عقيل رئيس اللجنة العامة للشباب بحزب الوفد، ان استشهاد ثلاثة من شباب اسيوط وإصابة آخرين ، زاد من حالة الاحتقان لدى جميع أهالى أسيوط وخاصة الشباب الذى يعبر عن رأيه فى سلمية ، وأن الشباب فى أسيوط مصمم على النزول والمطالبة برحيل النظام الاخوانى ، وأكد عقيل أن أسيوط دخلت على خط المواجهة بجانب غالبية المحافظات التى تنادى بسقوط حكم الاخوان .

ياتي ذلك في اطار مطالبة حزب الوفد بأسيوط الجيش بالنزول إلي المتظاهرين وتأمينهم وتأمين المنشآت بعد ان اعلنت التيارات الاسلامية نزولها اليوم وخروجها من امام ساحة عمر مكرم

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