الوفد يطلب من الجيش تأمين المنشآت تخوفًا من مؤيدى الرئيس

قال عقيل اسماعيل عقيل رئيس اللجنة العامة للشباب بحزب الوفد، ان استشهاد ثلاثة من شباب اسيوط وإصابة آخرين ، زاد من حالة الاحتقان لدى جميع أهالى أسيوط وخاصة الشباب الذى يعبر عن رأيه فى سلمية ، وأن الشباب فى أسيوط مصمم على النزول والمطالبة برحيل النظام الاخوانى ، وأكد عقيل أن أسيوط دخلت على خط المواجهة بجانب غالبية المحافظات التى تنادى بسقوط حكم الاخوان .

ياتي ذلك في اطار مطالبة حزب الوفد بأسيوط الجيش بالنزول إلي المتظاهرين وتأمينهم وتأمين المنشآت بعد ان اعلنت التيارات الاسلامية نزولها اليوم وخروجها من امام ساحة عمر مكرم