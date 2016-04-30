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"اتحاد المصريين فى أوروبا": نعتزم تدويل قضية مقتل الشاب المصرى فى لندن

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"اتحاد المصريين فى أوروبا": نعتزم تدويل قضية مقتل الشاب المصرى فى لندن "اتحاد المصريين فى أوروبا": نعتزم تدويل قضية مقتل الشاب المصرى فى لندن
قال الدكتور عصام عبد الصمد، رئيس اتحاد المصريين فى أوروبا، إن الاتحاد يتابع عن كثب تطورات مقتل المهندس شريف عادل حبيب، الذى قتل فى لندن الأسبوع الماضى، معلنا اعتزام الاتحاد تدويل القضية حال عدم الوصول إلى حقيقة مقتله.

وأوضح الدكتور عبد الصمد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" من لندن، إن اتحاد المصريين فى أوروبا يسعى منذ اللحظة الأولى لإعلان مقتل المهندس المصرى فى بريطانيا، للوصول إلى الحقيقة ومعرفة ملابسات الجريمة، مؤكدا أن الاتحاد على اتصال دائم بالسلطات البريطانية لمعرفة ما يستجد من تحقيقات حول القضية حتى تظهر الحقيقة.

وأكد أن الاتحاد لن يتردد لحظة فى تدويل القضية وتقديم شكوى للمحكمة الجنائية الدولية فى هذا الشأن حال عدم التوصل لحقيقة مقتل الشاب المصرى فى لندن، مؤكدا أنه لا تفريط فى دم أى مصرى.

وأشار الدكتور عبد الصمد إلى أن الاتحاد يندرج ضمن مؤسسات المجتمع المدنى فى أوروبا، منوها إلى أن المجتمع المدنى هناك قوى جدا، نظرا لأن المواطنين يدفعون الضرائب، ومن ثم لهم الحق فى مقابلة أى مسئول أوروبى طالما ملتزمون بدفع الضرائب.

كان حبيب قد لقى مصرعه فى ساعة مبكرة من صباح الاثنين الماضى، متأثرا بإصابته فى حريق فى جراج للسيارات بضاحية ساوث هول فى غرب لندن، حسب ما أفاد موقع «جيت ويست لندن» البريطانى.


>قنصل مصر بلندن: بريطانيا لديها عزيمة لكشف ملابسات مقتل الشاب المصرى

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مصر 365

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