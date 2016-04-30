بالصور.. تجهيزات مركز علاج أمراض الكبد وفيروس سى بالأقصر

ينشر "اليوم السابع" أول صور من مركز علاج أمراض الكبد وفيروس سى ومقره بمستشفى الحميات بمنطقة الحبيل بمدينة البياضية بالأقصر، والذى انتهت بالكامل أعمال تجهيزه الاستقبال كل الأجهزة المتطورة والحديثة لتسهيل تقديم الخدمة للمواطنين بدلاً من السفر لمحافظات أخرى.

وفى هذا الصدد يقول محمد بدر محافظ الأقصر، إن مركز علاج أمراض الكبد وفيروس سى ومقره بمستشفى الحميات بمنطقة الحبيل، تم إنشاؤه خصيصا للتخفيف عن المرضى الذين يقطعون مسافة كبيرة لمحافظة قنا لصرف علاج السوفالدى، مشدداً على أن أعمال تجهيز المركز بعد أن تم الانتهاء من العمل به بنسبة أكبر من 95 %.

وأضاف محافظ الأقصر أنه لتسهيل الوصول للمركز من قبل المواطنين، تم عمل حملات لتنظيف وتمهيد الطريق الخاص به وإزالة القمامة، لتسهيل عملية الوصول للمركز، لافتا إلى أهمية وجوده بالأقصر ليس لمجرد توفير العلاج للمرضى فقط، وإنما سيستهدف المركز تدريب طاقم الأطباء والتمريض لكيفية التعامل مع المرضى، بالإضافة إلى إقامة دورات تدريبية لنشر التوعية بأهمية الوقاية من فيروس سى وطرق العدوى ومتابعة الحالات التى استجابت للعلاج.

وتقول الدكتورة ناهد محمد وكيل وزارة الصحة، إن خطة المحافظة فى تطوير المنظومة بالقطاع الصحى تستهدف إنشاء عدة مستشفيات على أعلى مستوى من الخدمات والتقنيات الحديثة لتعويض المواطنين عن سنوات الإهمال الماضية، وكذلك إنشاء عدة مراكز متخصصة فى علاج الأمراض المزمنة التى انتشرت مؤخراً بصورة ملفتة للنظر بين أبناء الوطن.

يذكر أن مشروع إنشاء مركز علاج فيروس سى يأتى ضمن مشروع التنمية المجتمعية لصندوق تحيا مصر، ويضم المركز غرف عمليات ومعامل متقدمة وعيادات وغرف مرضى وصيدلية، ومن المقرر افتتاحه قريباً لخدمة أبناء الأقصر من المرضى بالمجان، وكذلك من المقرر أن يحتوى على أحدث الأجهزة العالمية لعلاج فيروس سى ومتابعة حالات المرضى.

الانتهاء من 90% من العمل بمركز علاج أمراض الكبد وفيروس سى بالأقصر

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