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بالفيديو | مجموعة شباب سعودي وجدوا حيوان “ضب” في الصحراء ، مخيط الفم وحين فتح الخياطة كانت المفاجأة

  • غرائب
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بالفيديو | مجموعة شباب سعودي وجدوا حيوان “ضب” في الصحراء ، مخيط الفم وحين فتح الخياطة كانت المفاجأة بالفيديو | مجموعة شباب سعودي وجدوا حيوان “ضب” في الصحراء ، مخيط الفم وحين فتح الخياطة كانت المفاجأة

حدثت هذه القصة في المملكة العربية حينما ذهب مجموعة من الشباب برحلة صيد في الصحراء البرية ، بغرض أصطياد حيوان ” الضب ” والذي يفضله السعوديين بإصطياده من الصحراء .

وعندما قام هؤلاء الصيادين ببدأ متابعة البحث عن هذا الحيوان وجدوا “ضبا” وشكله غريب ، وعندما أقترب هؤلاء الشباب من الحيوان ، قال واحد منil أن الحيوان “الضب” ضعيفا وهزيلا للغاية كما ان رأسه كبير ، فقرروا الإمساك بالحيوان فقط  لرؤيته ولماذا هذا الحالة التي هو عليها وأنهم سيتركونه مرة اخرى.

وكانت المفاجأة أنهم وجدوا الحيوان فمه مخيط بطريقة غريبة ومحكمة للغاية فندهش الشباب وتعجبوا من هذا جدا، فهذا الحيوان لا يستطيع الأكل أو الشرب منذ فترة طويلة تتعدى الشهور وذلك بسبب حالته التي وجدوه عليها.

وعند فتح فمه كانت صدمة كبيرة حين رؤية ما بدخل فم الحيوان ، وجدوا حجاباً مسحوراً على يد ساحر ، وتبين بعد ذلك أن هذا ” الضب “ ربط فمه بهذه الخياطة بغرض أن يؤذي أحد من الناس.
كام تبين أن واحدة من الفتيات تم عمل لها سحر كما ذُكر في الفيديو .

وفي النهاية ننصح الشخص المسحور أنه لا ييأس من رحمة الله وأن تكثر من الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى من أجل أن يشفي ويزيح عنك الغمة .

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