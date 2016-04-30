أخبار عاجلة

الخلطة الناسفة لدهون الكرش و فقدان 6 كيلو في الشهر -
الخلطة السحرية لنحت الجسم و فقدان خمسة كيلو في الشهر -
رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه -
بأسيوط.. ضبط عامل متهم بقتل زوجته لعدم إنجابها -
الملعقة السوداء تحرق الشحوم و انت نائم و تذيب دهون الكرش و الارداف تفقدك حتى 13 كيلو دون تعب و دون رجيم -
خلال يوم واحد.. ضبط 611 هاربًا من أحكام قضائية بالمنيا -
وست هام يزيد من جراح سوانزي سيتي.. وميدلزبره يتعادل أمام بيرنلي -
أتلتيكو يخطف تعادلًا صعبًا أمام الريال في «ديربي مدريد» -
بث مباشر.. «بايرن ميونخ ►◄ بروسيا دورتموند» في «البوندسليجا» -
بث مباشر.. «تشيلسي Vs بورنموث» بـ«البريمير ليج» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى

بالفيديو | طريقة معرفة نوع الجنين بدون عمل سونار في بيتك ، خطوات بسيطة وسهلة بالملح

Google+ Print
بالفيديو | طريقة معرفة نوع الجنين بدون عمل سونار في بيتك ، خطوات بسيطة وسهلة بالملح بالفيديو | طريقة معرفة نوع الجنين بدون عمل سونار في بيتك ، خطوات بسيطة وسهلة بالملح

هل تريدين معرفة نوع الجنين ولا تنتظري عمل السونار لمعرفة نوع الجنيين ، ولا تقدرين على الانتظار إلى الأسبوع السّادس عشر من الحمل ، من أجل ذلك نقدم لكي كيف تعرفين نوع الجنيين بطريقة سهلة وبسيطة .

معرفة نوع الجنين اسهل طريقة

إليكِ الطريقة كيفية معرفة نوع الجنيين وأنها حيلة قديمة وممتعة ، للكشف عن نوع جنس الجنين وهي كالتالي :

    قبل أن تقومي بهذه الحيلة أو ما يُعرف باختبار البول والملح ، لا بدّ أن تعرفي بأنّ هذا أجراء اختبار بسيط ، يتمّ عن طريق أخذ عيّنة من البول في الصباح .

وحسب إن كنتِ مادونة الأسبوع الثامن من الحمل أما إن كنتِ قد تجاوزت هذه المرحلة ، فلا تُعيري أهميةً لهذه المسألة.

    ومن أجل عمل هذا الاختبار، تحتاجين إلى الأتي :
        كوبٍ شفاف
        بعض القليل من الملح الناعم
        عيّنة من البول

طريقة الاختبار لمعرفة نوع الجنين:

    ضعي الملح في الكوب واسكبي فوقه البول إلى أن يمتلئ الكوب حتى نصفه.
    أتركية لمدة 4 دقائق ثم ألقي نظرة بالطول في الكوب.
    إذا كان (( ولد )) لاحظي بأنّ لون البول قد تغيّر (قليلاً) أو تشكّلت طبقة من الفقاقيع على سطح الكوب.
    إذا كان (( بنت )) لاحظي بأنّ لون البول لا يزال على حاله ولا يزال فاتحاً أو ظهرت في قعر الكوب شرائط طولية تحاول السباحة باتجاه أعلى الكوب ثم تختفي فجأة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
بالفيديو || سعاد حسني تبكي لفشل محرم فؤاد في التعرف عليها لتغير وزنها: «مش عارف نعيمة يا حسن»

بالفيديو || سعاد حسني تبكي لفشل محرم فؤاد في التعرف عليها لتغير وزنها: «مش عارف نعيمة يا حسن»

بالفيديو || فضيحة كبيرة لمحافظة القاهرة في احتفالية يوم اليتيم وحكاية “بابا فين” وسخرية واسعة

بالفيديو || فضيحة كبيرة لمحافظة القاهرة في احتفالية يوم اليتيم وحكاية “بابا فين” وسخرية واسعة

بالفيديو || بائع طماطم مصري يغش السيدات: إياك والوقوع ضحية لهذا «الخُضري»

بالفيديو || بائع طماطم مصري يغش السيدات: إياك والوقوع ضحية لهذا «الخُضري»

بالفيديو.. إصابة 4 أشخاص في حادث مروري أعلى محور 26 يوليو

بالفيديو.. إصابة 4 أشخاص في حادث مروري أعلى محور 26 يوليو