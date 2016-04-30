بالفيديو | طريقة معرفة نوع الجنين بدون عمل سونار في بيتك ، خطوات بسيطة وسهلة بالملح

هل تريدين معرفة نوع الجنين ولا تنتظري عمل السونار لمعرفة نوع الجنيين ، ولا تقدرين على الانتظار إلى الأسبوع السّادس عشر من الحمل ، من أجل ذلك نقدم لكي كيف تعرفين نوع الجنيين بطريقة سهلة وبسيطة .

معرفة نوع الجنين اسهل طريقة

إليكِ الطريقة كيفية معرفة نوع الجنيين وأنها حيلة قديمة وممتعة ، للكشف عن نوع جنس الجنين وهي كالتالي :

قبل أن تقومي بهذه الحيلة أو ما يُعرف باختبار البول والملح ، لا بدّ أن تعرفي بأنّ هذا أجراء اختبار بسيط ، يتمّ عن طريق أخذ عيّنة من البول في الصباح .

وحسب إن كنتِ مادونة الأسبوع الثامن من الحمل أما إن كنتِ قد تجاوزت هذه المرحلة ، فلا تُعيري أهميةً لهذه المسألة.

ومن أجل عمل هذا الاختبار، تحتاجين إلى الأتي :

كوبٍ شفاف

بعض القليل من الملح الناعم

عيّنة من البول

طريقة الاختبار لمعرفة نوع الجنين:

ضعي الملح في الكوب واسكبي فوقه البول إلى أن يمتلئ الكوب حتى نصفه.

أتركية لمدة 4 دقائق ثم ألقي نظرة بالطول في الكوب.

إذا كان (( ولد )) لاحظي بأنّ لون البول قد تغيّر (قليلاً) أو تشكّلت طبقة من الفقاقيع على سطح الكوب.

إذا كان (( بنت )) لاحظي بأنّ لون البول لا يزال على حاله ولا يزال فاتحاً أو ظهرت في قعر الكوب شرائط طولية تحاول السباحة باتجاه أعلى الكوب ثم تختفي فجأة.

شبكةعيونالإخبارية

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