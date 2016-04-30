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بالفيديو.. 6 دقائق يوميًا من تمارين البطن تساعدك على الظهور كنجوم السينما

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بالفيديو.. 6 دقائق يوميًا من تمارين البطن تساعدك على الظهور كنجوم السينما بالفيديو.. 6 دقائق يوميًا من تمارين البطن تساعدك على الظهور كنجوم السينما
التخلص من المتراكمة فى البطن من الأحلام التى يسعى الكثيرون إليها، ورغم اعتماد الكثيرين على الأنظمة الغذائية الصحية للتخلص من مظهر البطن المرتفعة على مستوى الجسم، إلا أن خبراء التغذية والرياضة ينصحون دائمًا بتمارين البطن للحصول على بطن مسطحة خالية من تراكم الدهون.

أسباب تراكم الدهون فى البطن


>العادات الغذائية الخاطئة هى المتهم الأول فى تراكم الدهون فى البطن، حيث يتناول الفرد الأطعمة الغنية بالدهون بالإضافة إلى أطعمة "الجانك فود" والمشروبات الغازية، ويضطر غالبيتنا بسبب مواعيد العمل الكثيرة إلى تناول الوجبة الرئيسية الدسمة قبل النوم مباشرة، ولا ننسى عدم ممارسة الرياضة.

تمارين البطن فى 6 دقائق تخلصك من الدهون


>يقدم الموقع الأمريكى WebMD مجموعة من تمارين البطن الصباحية التى يمكن أن يقوم بها من يرغب فى التخلص من دهون البطن، يبدأ التمرين بالإحماء لمدة 45 ثانية بالجرى فى المكان وتحريك اليدين مع الجرى، ثم الاسترخاء مع الشهيق والزفير لعدى ثوانى، والبدأ مباشرة فى التمرين الثانى ويكون بالوقوف على الكوعين على الأرض وأطراف الأصابع والثبات على هذا الوضع فى شد الجسم لمدة 45 ثانية، ومن لم يستطع يمكن الوقوف على الركبتين، ثم الراحة لعدة ثوان أخرى، أما التمرين الثالث فيبدأ بالجلوس على الأرض مع رفع القدمين وتثبيت اليدين خلف الظهر ثم عمل ثنى وفرد للقدمين فى الهواء، والتمرين الأخير يكون بالوقوف على نفس وضعية التمرين الثانى ثم رفع اليد اليسرى وعمل بوكس فى الهواء ثم اليد اليمنى وهكذا لمدة 45 ثانية، ولمن لا يستطيع الوقوف بهذه الطريقة يمكن الاستناد على الركبتين.

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