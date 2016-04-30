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أفضل ثلاثة أطعمة على الإطلاق لمواجهة التهابات المفاصل

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أفضل ثلاثة أطعمة على الإطلاق لمواجهة التهابات المفاصل أفضل ثلاثة أطعمة على الإطلاق لمواجهة التهابات المفاصل

يعاني الكثير من البشر من مشاكل التهابات المفاصل خاصة في مناطق الركبة و أسفل الظهر و الكوعين، و هناك العديد من العوامل التي قد تتسبب في ذلك المرض، و لكن نحن سوف نذكر لك ثلاثة أطعمة لها مفعول السحر حسب دراسات العلماء في القضاء على مشكلة التهابات المفاصل نهائيا، و سوف نوضحها لك.

التهابات المفاصل

و شملت القائمة ثلاثة أغذية و هي كالآتي :

    أوميجا -3 :
    أو كما يطلق علية بالأنجليزية Omega-3 و هو من أهم الغير مشبعة على الإطلاق، حيث أنها لها دور بنائي هام لخلايا المخ، و لكن بالنسبة إلى المفاصل فهي تعمل على تقليل الألتهابات، حيث أنها تحد من إنتاج الأنزيمات و السيتوكينات التي تضر بالغضاريف، و تؤدي إلى تآكلها، و الأوميجا-3 هي مادة موجودة بكثرة في الأسماك.
    الزنجبيل و الكركم :
    لا شك أن التوابل هي جزء أساسي في مطبخنا العربي، و لكن يقول العلماء أن الزنجبيل و الكركم هما من أهم التوابل على الإطلاق من أجل مواجهة مرض التهابات المفاصل، حيث يقول العلماء أنها تعمل كمضادات للألتهابات، و أنها تمنع دخول المواد الكيميائية الضارة للجسم.
    زيت الزيتون :
    و ذلك لأحتواء زيت الزيتون على العديد من الدهون الغير مشبعة، و يقول العلماء أنه يحتوي على مضادات للأكسدة خاصة مادة بوليفينول، و هي من أهم المواد التي تعمل على إخفاص وتيرة الإصابة بذلك المرض، كما أنها تخفف الألم الناتج عنه.

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