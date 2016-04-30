وصفة فعالة للتخلص بشكل نهائي من ترهلات البطن المزعجة خلال ٣٠ يوما

هل قمت بعمل جميع الوصفات للتخلص من البطن ولم تجدي نتيجة مرضيه؟هل أنفقتي الكثير من المال في شراء الأجهزة الحديثة للتخسيس ولم تحصلي على ما تريدين ؟هل ارهقتي من القيام بالألعاب الرياضية الصعبة للتخلص من الترهلات ولم تستطيعي ان تكملي وتستمري؟

الآن إليكم هذه الوصفة المجربة مئات المرات بنسب نجاح مائة بالمائة في التخلص من البطن والترهلات ومكوناتها غير مكلفة نهائيا وموجودة في جميع المنازل وهي _بقدونس_ليمونه _ثلاث أكواب من الماء_معلقة صغيرة من الزنجبيل وأخرى من القرفة.

والآن إليكم الطريقة وكيفية الاستخدام _نقوم بوضع عصير الليمونة بالخلاط ونضيف إليه البقدونس بعد تقطيعه ونضيف إليه القرفة والزنجبيل ونتناول هذا العصير على الريق ونقوم بتكرار هذا المشروب يوميا لمدة خمس أيام متتاليين وبعد انتهاء الخمس أيام نقوم بتناوله يوما بعد يوم وذلك لفترة لا تقل عن شهرا كاملا وسوف تلاحظين التغير الشديد والنتائج المدهشة في شد البطن والمترهلات والقضاء على الكرش الذي يؤرق العديد من النساء وأيضا يعتبر مشكلة بالنسبة لبعض الرجال.

شبكةعيونالإخبارية

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