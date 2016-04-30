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وصفة سهلة وبسيطة تخلصك من الكرش و السمنة وتخفض وزنك 5 كيلوجرامات

  • الصحة
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وصفة سهلة وبسيطة تخلصك من الكرش و السمنة وتخفض وزنك 5 كيلوجرامات وصفة سهلة وبسيطة تخلصك من الكرش و السمنة وتخفض وزنك 5 كيلوجرامات

تعتبر السمنة أو ما يعرف بظهور من أكثر المشاكل التي تواجه الكثير خصوصا وأنها تسبب لهم ألم نفسي , وعلى الرغم من كثرة الوصفات والحلول لهذه المشكلة إلا أننا نطرح عليكم طريقة سهلة وبسيطة للحصول على جسم مثالي خالي من .

عليك أن تضع ثقتك في نفسك وتحاول بشتى الطرق أن تصل إلى جسم مثالي رياضي وقوام ممشوق وسوف تصل إلى كل هذا بممارسة الرياضة أو بإتباع برنامج غذائي جيد يساعدك على التخلص من السمنة.

ويقدم لكم موقع نجوم مصرية طريقة سهلة وفعالة جدا للتخلص من السمنة وهى هذه الوصفة الرائعة:-


المكونات:-

    ملعقة صغيرة من خل التفاح.
    ملعقة صغيرة من العسل.
    كوب صغير من الماء الفاتر.

طريقة التحضير:-

كل ما عليك فعله هو وضع ملعقة صغيرة من خل التفاح في كوب من الماء الفاتر بجانب ملعقة من العسل مع تقليبهم وتناول هذا الشراب كل يوم على معدة فارغة بمجرد الاستيقاظ من النوم لمدة 15 يوما , وإذا لم تجد نتيجة في خلال15 يوم كرر هذا الأمر مرة أخري.
ويعد هذا الشراب مفيد جدا خصوصا للدورة الدموية بجانب أنه يحتوي على الكالسيوم والبوتاسيوم كما أنه مشروب مليء بالطاقة بسبب وجود العسل به , بجانب أنه يعزز المناعة ويساعد الجهاز الهضمي مع عدم شعورك بالتعب.

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معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

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