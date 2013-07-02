عاجل| الصحة: إصابة اثنين بجروح قطعية باشتباكات الكيلو 21 بالإسكندرية بين مؤيدي ومعارضي مرسي

كتب : مروة مرسي منذ 14 دقيقة

أسفرت اشتباكات الكليو 21 غرب الإسكندرية بين مؤيدي الرئيس ومعارضيه، عن إصابة شخصين بجروح قطعية في أماكن متفرقة بالجسم، وذلك وفقا لما صرح به الدكتور عمرو نصر، مدير هيئة الإسعاف بالإسكندرية.

وأكد نصر على أن سيارات الإسعاف نقلت المصابين إلى مستشفى العامرية العام لتلقي العلاج اللازم، لافته ألى أن سيارات الإسعاف تواجدت قرب الاشتباكات.

فيما قال أحد شهود العيان بمنطقة الكليو 21 إن هناك طلقات نارية تم إطلاقها لتفريق معارضي الرئيس من أمام المسيرة المؤدية له، وفر الأهالي والمتظاهرين بالشوارع الجانبية، خوفا من إصابتهم بطلقات نارية.

يذكر أن اشتباكات قد اندلعت بسبب رفض معارضي الرئيس من أهالي الكليو 21، هتافات مؤيدي مرسي التي تؤكد أن الشعب مع الرئيس والشرعية.