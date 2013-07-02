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"الصحة" تكثف من تواجد سيارات الإسعاف بعد تزايد أعداد المتظاهرين في الميادين المختلفة

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"الصحة" تكثف من تواجد سيارات الإسعاف بعد تزايد أعداد المتظاهرين في الميادين المختلفة "الصحة" تكثف من تواجد سيارات الإسعاف بعد تزايد أعداد المتظاهرين في الميادين المختلفة

كتب : أ ش أ الثلاثاء 02-07-2013 12:39

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن دفعها بأكثر من 100 سيارة إسعاف إلى ميدان التحرير ورابعة العدوية والاتحادية، بعد تلقيها بلاغات بتزايد أعداد المتظاهرين في الميادين الثلاثة.

وقالت الوزارة "إنه تم إمداد سيارات الإسعاف في أماكن تمركزها بجميع الأدوية والمستلزمات اللازمة لحالات الطوارئ وبالكميات المناسبة، والتأكد من عمل الأجهزة اللاسلكية داخل السيارات، للاطمئنان على سرعة الاتصال وتجهز المستشفيات لاستقبال الحالات المصابة".

وأشارت إلى أنه تم تعزيز تواجد سيارات الإسعاف بميادين المحافظات تحسبا لزيادة أعداد المتظاهرين.

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