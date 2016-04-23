الطفلة غالية تُذهل النجمات العربيات بتقليدها لإطلالاتهن!

ظاهرة طفولية تُبهر النجمات على وسائل التواصل الاجتماعي ولاسيما بحسابها الخاص على انستقرام، وهي الطفلة المغربية غالية ريحانة التي لم يتجاوز عمرها الأربع سنوات، اذ تقوم يومياً بتنسيق إطلالات مشابهة لإطلالات أشهر النجمات والنجوم في الوطن العربي وتنشرها على صفحتها الخاصة على انستقرام مع إشارة لحساب النجوم الذين استوحت منهم. حتى أصبحت ذات شهرة واسعة بدورها أيضاً!

النجمات كما لم تروهنّ من قبل في أكبر مهرجان للموسيقى

ومايميز الطفلة غالية هي شكلها الظريف القريب من القلب وشعرها المجعد وملامحها البريئة، وطبعاً الطريقة التي تجيد فيها تقليد الاطلالات بشكل مُذهل حيث لا تنسخ فقط الملابس بل حتى تعابير الوجه وطريقة التموضع أمام الكاميرا.

ومن النجمات التي أجادت تقليد اطلالاتهن بطريقة مماثلة تماماً "نجوى كرم" في اطلالة من الجينز وتوب زرقاء وقميص أبيض، وقد أعادت "نجوى" نشر الصورة على انستقرام الخاص بها مع عبارة تُعبر بها عن اعجباها الشديد بغالية.

كما قامت بتقليد اطلالة "سيرين عبد النور" في فستان مزين بالورود، وعدد من الاطلالات "لنانسي عجرم" في سروال الجينز. واطلالة "أمل بوشوشة" في معطف مطري باللون البيج. وأيضاً اطلالة "كندة علوش" في تنورة باللون الأسود وقميص باللون الفوشيا، واطلالة "بلقيس فتحي" في تنورة بيضاء وبليزر أحمر وقد بدا اللوك مطابقاً تماماً بالفعل. وغيرهن كثيرات مثل نادين نجيم، لجين عمران، وفاء الكيلاني، نسرين طافش، أصالة نصري، ميريام فارس، والقائمة تطول وتطول…

من الجميل أن يحافظ الأطفال على اطلالاتهم البريئة وملابسهم الطفولية، لكن غالية ريحاني استطاعت أن تلفت جميع الأنظار لها من خلال حسابها على انستقرام الذي يتابعها فيه أكثر من 70 ألف متابع، والذي تستعرض من خلاله اطلالاتها المشابهة لاطلالات النجمات العربيات.

شاهدي الصور وأخبرينا رأيك بالطفلة غالية ريحاني، وبطريقة تقليدها للنجوم.