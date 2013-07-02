بالأسماء.. 91 دبلوماسيًا يصدرون بيانًا يطالب مرسي بالرحيل حقنًا للدماء

أصدر عدد من دبلوماسييّ وزارة الخارجية من مختلف الدرجات من العاملين في ديوان الوزارة، والملحقين بالخارج، بيانًا، طالبوا فيه برحيل الرئيس محمد مرسي عن منصبه حقنا للدماء، عقب اندلاع مظاهرات 30 يونيو فى التحرير للمطالبة بتنحي الرئيس، وأخرى برابعة العدوية مؤيدة له.

وفيما يلي أسماء القائمة التي وقعت علي بيان دعوة مرسي للرحيل، ومن بينهم سفراء علي المعاش ودبلوماسيين شبان حديثي الالتحاق بالوزارة:

1. السفير محمد العرابى (وزير الخارجية السابق)

> 2. السفير شكرى فؤاد

> 3. السفير فتحى الشاذلى

> 4. السفير إبراهيم خيرت

> 5. السفير معصوم مرزوق

> 6. السفير رضا بيبرس

> 7. السفير ناصر حمزاوى

> 8. السفير عمر متولى

> 9. السفير فوزى جوهر

> 10. السفير طارق معاطى

> 11. السفير خالد عمران

> 12. السفير وجدى أبو زيد

> 13. سفير نيفين سميكة

> 14. السفير جمال توفيق

> 15. السفير محمود السعيد

> 16. السفير فوزي العشماوى

> 17. السفير أسامة العشيرى

> 18. السفير ماهر العدوى

> 19. وزير مفوض عادل إبراهيم

> 20. وزير مفوض ياسر الشواف

> 21. وزير مفوض هانى مصطفى

> 22. وزير مفوض فؤاد حسنى

> 23. مستشار نميرة نجم

> 24. مستشار هشام عفيفى

> 25. مستشار ياسر علوي

> 26. مستشار محمد صفوت رمضان

> 27. مستشار علاء عبد العزيز

> 28. مستشار داليا عبد الفتاح

> 29. مستشار تامر المليجى

> 30. مستشار طارق المليجى

> 31. مستشار داليا فايز غبريال

> 32. مستشار تامر مصطفى

> 33. مستشارأميرة فهمى

> 34. مستشار نهى الجبالى

> 35. سكرتير أول عبيدة الدندراوى

> 36. سكرتير أول أحمد طايع

> 37. سكرتير أول أحمد خفاجى

> 38. سكرتير أول يارا البديوى

> 39. سكرتير أول هبة لبيب زراد

> 40. سكرتير أول محمد الحلوانى

> 41. سكرتير أول إيمان ياقوت

> 42. سكرتير أول خالد الشاذلى

> 43. سكرتير أول عبدالحميد هانى الرافعى

> 44. سكرتير أول أحمد عزت سالم

> 45. سكرتير أول مروة لاشين

> 46. سكرتير أول حازم زكى

> 47. سكرتير أول أحمد الشندويلى

> 48. سكرتير أول كامل جلال

> 49. سكرتير أول حسن النشار

> 50. سكرتير أول باسم سعيد

> 51. سكرتير ثان الحسن سليمان

> 52. سكرتير ثان كريم أبوالعينين

> 53. سكرتير ثان محمد الغيطانى

> 54. سكرتير ثان رامى المبيض

> 55. سكرتير ثان باسل طمان

> 56. سكرتير ثان مروة محمود

> 57. سكرتير ثان مهند مزارع

> 58. سكرتير ثان مها شاهين

> 59. سكرتير ثان محمد الحمصانى

> 60. سكرتير ثان أمجد رزق

> 61. سكرتير ثان فاطمة الزهراء

> 62. سكرتير ثان محمد رمضان

> 63. سكرتير ثالث أحمد بسيونى

> 64. سكرتير ثالث باسم هيكل

> 65. سمرتير ثالث أكرم الجندى

> 66. سكرتير ثالث ابراهيم حمزة الشيخ

> 67. سكرتير ثالث اشرف عبد الحميد

> 68. سكرتير ثالث شريف عبد العزيز

> 69. سكرتير ثالث محمد الكاشف

> 70. سكرتير ثالث أحمد حمدى الشوربجى

> 71. سكرتير ثالث محمد المقشاتى

> 72. سكرتير ثالث هايدى بشير

> 73. سكرتير ثالث نيفين جمال الدين

> 74. سكرتير ثالث عبد المنعم الشاذلى

> 75. سكرتير ثالث ايهاب عرفان

> 76. سكرتير ثالث مصطفى ندا

> 77. سكرتير ثالث حازم الشوربجي

> 78. سكرتير ثالث دعاء شحاتة

> 79. ملحق دبلوماسي كريم سامى البدوى

> 80. ملحق دبلوماسى منة السلية

> 81. ملحق دبلوماسى شريف بدراوى

> 82. ملحق دبلوماسى نهى القناوى

> 83. ملحق دبلوماسى أحمد يسرى

> 84. ملحق دبلوماسى رامى رضا

> 85. ملحق دبلوماسى عمر شعيب

> 86. ملحق دبلوماسي محمد فوزي العريان

> 87. ملحق دبلوماسي محمد حسن

> 88. ملحق دبلوماسي أحمد رشدي

> 89. ملحق دبلوماسي محمد صباح

> 90. ملحق دبلوماسي أحمد عبد اللاه

> 91. ملحق دبلوماسي مؤمن الشهاوي