ستايل ستوديو من Sunsilk ينطلق في الشرق الأوسط

يسرّ Sunsilk ، إحدى أعرق العلامات التجارية في مجال العناية بالشعر في العالم، أن تعلن عن إطلاق ستايل ستوديو في منطقة الشرق الأوسط.

وقد تحقّق هذا الحلم بفضل العمل الدؤوب الذي بذلته خمس نجمات في عالم المدوّنات، والموضة، والأزياء، هنّ مها مهدي، وليلي ميرزا، وتيريسا كاربينسكا، وآلاء بلخي، ونادية حسن. وبما أنّ هؤلاء النساء يعلمن تماماً ما تبحث عنه المرأة الخليجية، قرّرن التعاون مع صانسيلك لتصوير حلقات تقدّم النصائح إلى السيّدات حول آخر صيحات الموضة التي تعتمدها كلّ واحدة منهنّ. وأجمل ما في الموضوع أن بوسعك يا عزيزتي تطبيق هذه النصائح في منزلك!

مها مهدي - محرّرة مدوّنة Oversized Shades & Coffee التي تسلّط الضوء على الأزياء الشخصيّة واتجاهات الموضة.

ليلي ميرزا - مصمّمة أزياء تشغف بالموضة، تبدي آراءها على مدوّنتها Pintsizedfashionista.

تيريسا كاربينسكا - مدوّنة Style Drifter اللامعة التي تشارك قرّاءها أسلوبها الشخصي في الأزياء.

آلاء بلخي - مصممة خط أزياء فيونكة، وتكتب عن الأزياء.

نادية حسن - تسلّط مدوّنة The Fierce Diaries الضوء على أحدث اكتشافات نادية في عالم الموضة في المنطقة، وعلى أسلوبها الشخصي في الأزياء.