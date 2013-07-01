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5 خطوات للحصول على مكياج Freida Pinto

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5 خطوات للحصول على مكياج Freida Pinto 5 خطوات للحصول على مكياج Freida Pinto

تتميَّز Freida Pinto بإطلالة مميّزة تتنوَّع ما بين المكياج الدخانيّ تارة، والمظهر الطبيعيّ البسيط تارة أخرى، وعلى الرُّغم من اختلاف الإطلالة في كل ظهور لها، إلا أنَّ أناقة مكياجها وبساطته لا يفارقانها في كل مرَّة تظهر بها على الشَّاشة، ما يزيد من التساؤل حول كيفيَّة تطبيقه.

"سيِّدتي نت" يقدِّم لك 5 خطوات أساسيَّة للاقتراب أكثر من مكياج Pinto فاتبعيها، وهذه الخطوات هي:
1. وفِّري لنفسك جوًا هادئًا خاليًا من التوتر أو الازعاج، ثم اجلسي في غرفة ذات درجة حرارة مناسبة، فالرَّاحة النفسيَّة هي أول خطوة للحصول على مكياج أنيق.
والآن ابدئي بتجهيز هذه المستحضرات:
• ظلال بنيِّة ورماديَّة.
• آي لاينر
• كريم أساس.
• بودرة الخدود المنطفئة.
• مخفي عيوب.
• أحمر شفاه خوخي اللون.

2. قومي باستخدام كريم أساس يضيء بشرتك ويرطِّبها، مع الاهتمام بوضع طبقة رقيقة من قلم إخفاء العيوب تحت العين.
3. تفضِّل النجمة "Pinto" تحديد عينيها باستخدام ظلال العيون البنيَّة والرماديَّة الداكنة، بحيث تضع الظل البني على الجفن، والرماديّ اللامع على الحواف الجانبيَّة من العين على شكل حرف "V".
4. وهنا تأتي خطوة رسم العين بالآي لاينر ، فـ" Pinto " تفضِّل دومًا استخدام الآي لاينر السَّائل على أقلام الكحل الجافة، ثم تنهي ماكياج العيون بطبقتين من الماسكارا، وتبدأ بوضع القليل من بودرة الخدود على الوجنتين.
5. وفي النِّهاية، تفضِّل Pinto استخدام لون أحمر الشِّفاه الخوخي المائل إلى البني حيث تضعه في معظم المناسبات.

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سيدتي