المسيرات تتوافد على ميدان الساعة بدمياط لاستكمال فاعليات 30 يونيه

توافدت عدة مسيرات تضم المئات من أبناء قرى ومدن محافظة دمياط على ميدان الساعة بمدينة دمياط، بعد عصر اليوم الاثنين، لاستكمال فعاليات 30 يونيه المطالبة بسقوط النظام ورحيل الدكتور محمد مرسى.

ورفع المتظاهرون أعلام مصر وصور الرئيس جمال عبد الناصر، كما وزع المشاركون صورة للدكتور محمد مرسى كتب عليها اليوم هو نهاية حكم مرسى وجماعته الشعب بالملايين يطالب بإسقاط نظامه، كما هتف المتظاهرون "ارحل - ارحل –مش عايزينك -هو يمشى مش ها نمشى".

وأشاد عدد من المشاركين ببيان القوات المسلحة الذى ألقى بعد عصر اليوم، وأكدوا أن ثقتهم بالقوات المسلحة المصرية كبيرة فى إعادة مصر إلى شعبها.

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