فساتين وردية لتزيِّني بها سهرات الصيف

يُظهر اللون الوردي في كل مرة ترتدينه جانباً أنثوياً في إطلالتك لم تكوني تعلمين بوجوده، فهو لون الأنوثة، والنعومة، والجمال، ومن حُسن حظك أنه أحد الألوان الدارجة بكثرة في ربيع وصيف 2016. فإن كنتِ مقبلة على مناسبة مهمة، ولم تكوني قادرة على اختيار اللون الذي يناسبك، ننصحك أن تختاري اللون الوردي بلا تردد.

يتميز اللون الوردي بمرونته، فهو أحد الألوان المناسبة لجميع ألوان البشرة، ابتداء بالبشرة السمراء الداكنة، وحتى شديدة البياض، كما يمكن أن تنسِّيقه مع ألوان عديدة مثل: الأبيض، والأسود، ودرجات الرمادي، بالإضافة إلى الأحمر والأخضر كذلك، ويتوقف اختيارك لتنسيقه على ذوقك الخاص، إن كنت من محبي الإطلالات الكلاسيكية البسيطة، أو الجرأة، أو الإطلالات المتجددة.

ظهر هذا اللون بدرجات وتصاميم متنوعة في عروض ربيع وصيف 2016، منها عرض غوتشي Gucci الذي قدَّم فستاناً ناعماً بكشكشات بارزة، وعرض ماركيزا Marchesa الذي شاهدنا خلاله فساتين سهرة متنوعة بهذا اللون، ولا يمكن أن ننسى عرض شانيل Chanel الذي قدَّم بدلة "تويد" وردية بتصميم أنثوي رائع.

نصيحتنا لك هي أن تبتعدي عن التصاميم الطفولية، فاللون الوردي من الألوان التي توحي بالإطلالة الطفولية بحد ذاته. اختاري تصميماً أنثوياً حتى تظهري بإطلالة متميزة وراقية.

شاهدي أجمل الفساتين الوردية من عروض ربيع وصيف 2016.