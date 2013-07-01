بكم لن تسقط ابدا

كتب / عادل العصفورى

نظرا لوصول الجنيه لاكثر من 7 جنيه و دخول مصر لنفق اقتصادى مظلم و النظام نايم و يهلل و يكبر و يخرج المؤيدين يرقصوا و يقولوا كله تمام و اقتصاد 100% ولا فراخ الجمعيه

أولاد بلدى من امريكا الى الجولان و من الاندلس ( أسبانيا ) الى عمان ومن الصومال الى اليونان ومن الكويت الى لبنان ومن السعوديه للسودان ومن دمياط الى أسوان مصر تناديكم و بتقولكم يا ضنيا يا ابنى سيبك من الجماعه و الاخوان و النور والاحرار و التجمع و الدستور والتيار وكمان تجرد و تمرد و الارهاب و تهديد عبد الماجد و الزمر وحازم كمان ومهما تعددت الاديان انا مصر على مر الزمان ده يومكم تقفوا معايا مهما كان الجالس على الكرسى الدكتور ولا الشاطر و حتى كمان لو موسى او البرادعى أو نعمان المهم انا مصر بناديكم لانى مجروحه فى هذا الزمان و اقولكم حولوا فلوسكم فى أمان لانى امكم مصر التى ذكرت فى الأديان وافتكر يابنى لما بيدوسك القطار بنجرى ننقل الدم وقتها مش بنسأل ده دم مين المهم تعود للحياه واليوم يابن بلدى مصر أمنا بتنادى ولابد أن نلبى النداء و نكون عند حسن الظن ومش هنخزلك يا بلدى يا أم الدنيا عبر الاجيال لأن الحقيقه مصر مجروحه والدولار طالع و خايفه يا ابنى يبقى زاى جنيه السودان زمان وأفكرك النداء من مصر مش من حد ثانى و بقولك ياولدى خالى بالك من نفسك واخوك ولو اختلفتم فى الرئ اليوم و امس كان شكل رائع بيقول دى مصر الحضاره دى مصر اكتوبر دى مصر تمرد و تجرد تحرير و رابعه وميادين مصر باحترام ياريت ضبط النفس وطبعا نشاطر اهالى الضحايا بتوع امس و يارب اليوم و بكره وكل وقت ميكونش فيه ضحايا لاننا كلنا مصر و انتم ياولاد بلدى يا متغربين حولوا فلوسكم مصر امان و متنسوش اهاليكم لانهم فى محنه و داخل رمضان و لا كهرباء و لا بنزين و العيشه بقت مره و اولاد بلدى كل واحد يعبر بدون نقطة دم لان الاخر انتم ولادى و المصاب ابنى و كلكم مصر ويوم ما ينجرح واحد انا الحزينه انا المجروحه انا مصر و كلكم فلذات اكبدى و سال اخوك المصاب اتنقله دم من مين من مصرى مقلوش له اى فصيل كلنا رايه واحده مصر و نختلف بود و محبه و بكم لن تسقط مصر و مصر فوق الجميع -----مصرى ----- مصر مصر مصر تحيا مصر

شبكةعيونالإخبارية

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