البدلة الرسمية الزرقاء خيار النجوم الأول!

يهتم النجوم الشباب بأناقتهم واطلالاتهم على السجادة الحمراء وفي المناسبات الرسمية تماماً كما تهتم النجمات وربما أكثر، غير أن خياراتهم في الموضة محدودة وفي الأغلب تكون مملة، ولاسيما الاطلالات بالبدلة السوداء التي أصبحت متوقعة وكلاسيكية جداً، ولهذا لاحظنا صيحة جديدة أصبحت المفضلة لدى النجوم الشباب وهي البدلات الزرقاء.

تصاميم بالمان : صيف 2016 للرجل المغامر!

التي تتميز عن السوداء بأنها أكثر حيوية وعصرية، وهي مثالية لفصلي الربيع والصيف، وقد رأينا عدد كبير من نجوم هوليوود وقد تألقوا بتصاميم البدلات الزرقاء فارتداها كلٌ منهم على طريقته الخاصة، ومنهم النجم "ليوناردو دي كابريو" Leonardo DiCaprio الذي اختار بدلة زرقاء داكنة من "برادا" Prada تصميمها أنيق وقد اختار معها قميص أبيض وربطة عنق من نفس لون البدلة.

أما "دانيل كريغ" Daniel Craig نجم سلسلة أفلام "جيمس بوند" James Bond فقد اختار اطلالة رائعة بالبدلة الزرقاء وارتدى من تحتها صدرية من نفس اللون، وزينها بمنديل جيب باللون الزهري.

والنجم "دايفيد بيكهام" David Beckham بدت اطلالته مميزة بالبدلة الزرقاء وقد تسّق معها قميص أبيض وربطة عنق باللون الأحمر الداكن، وحذاء من الجلد الأسود.

البدلات الزرقاء تناسب الشباب كما كبار السن فمثلاً رأينا النجم المخضرم "كيفين سبايسي" Kevin Spacey يتألق بها، كذلك النجم الشاب "ريان غوزلينغ" Ryan Gosling وغيرهم من النجوم…

وهنالك درجات متعددة من اللون الأزرق على البدلات تنوعت بين الفاتح السماوي والداكن الكحلي، وجميعها عصري وأنيق، وبامكانك أن تختار قمصان باللون الأزرق، أو الأبيض معها لتكتمل بها اطلالتك.

تألق بالبدلات الزرقاء كما نجومك المفضلين لتكون الأكثر أناقة هذا الصيف في مناسباتك الهامة.

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