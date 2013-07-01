عبد الله رشاد ومحمد هاشم يؤديان أغنية "يا ريم وادي ثقيف"!

"يا ريم وادي ثقيف" بهذه الكلمات الرائعة التي أبدعها الأمير عبد الله الفيصل ولحنها الموسيقار السعودي طارق عبد الحكيم، وغنّاها العديد من الفنانين والفنانات، مثل نجح سلام وطلال مداح ومحمد عبده ومحمد عمر وغيرهم، لكن الفنان محمد عمر لم يكن الأخير الذي يؤديها ويُعرَف من خلالها، فها هو الفنان عبد الله رشاد، الذي يقدّم جلسات "الدانة"، يعيد غناءها وتصويرها، لكن هذه المرّة على شكل "ديو" مع المطرب الشاب محمد هاشم ليحلّقا بها في جلسات "دانا" التي ستعرض في عيد الفطر عبر شاشة التلفزيون السعودي.

وأعرب الدكتور الفنان عبد الله رشاد عن سعادته بالأجواء الطربية الأصيلة التي نثرها "الديو" على الجلسة، مع اعتزازه بمشاركة محمد هاشم الغناء معه إحدى روائع الأمير عبد الله الفيصل والموسيقار طارق عبدالحكيم (رحمهما الله)، خاصة أنه يرى بأن محمد هاشم من أبرز المطربين السعوديين الشباب إجادة لألوان الغناء الحجازي بفرعيه المكي والمديني ببراعة ومقدرة رائعتين.