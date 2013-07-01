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مئات المتظاهرين بميدان الرفاعى بالعريش تطالب باسقاط النظام

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مئات المتظاهرين بميدان الرفاعى بالعريش تطالب باسقاط النظام مئات المتظاهرين بميدان الرفاعى بالعريش تطالب باسقاط النظام

مظاهرات العريش1

طالب مئات المتظاهرين بسيناء باسقاط الرئيس مرسى ، وتجمعوا بميدان الرفاعى وسط مدينة العريش ، وحمل المتظاهرين لافتات تطالب باسقاط النظام .

شارك فى المظاهرة عدد كبير من القوى السياسية والأحزاب والمواطنين ، وكذلك العنصر النسائى الذى وصل إلى الميدان من خلال مسيرة ضمت العشرات من السيدات.

وأكد المتظاهرين نيتهم فى تنفيذ اعتصام مفتوح حتى اسقاط النظام خاصة ، وانهم فى انتظار انضمام العديد من المسيرات المتضامنه معهم ضد النظام الحالى.

وجرت المظاهرات وسط عمليات تأمين كبيرة من قبل الشرطة والجيش لحماية المتظاهرين والميادين العامة.

مظاهرات العريش

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