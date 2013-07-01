سامح الصريطي: نرفض محاولات المراوغة.. ولن نترك الميدان إلا بعد رحيل "مرسي"

كتب : ماهر هنداوي الأحد 30-06-2013 23:19

قال الفنان سامح الصريطي، وكيل أول نقابة المهن التمثيلية، في تصريحات لـ"الوطن"، إنها إرادة شعب، ولن نتحرك من الميادين إلا بعد سقوط النظام ورحيل الرئيس مرسي، الذي تسبب فيما وصلت إليه مصر.

وأضاف الصريطي، "لا مفاوضات ولا مناورات، ونرفض جميع محاولات المراوغة من جانب النظام، والحل الوحيد الذي يرضي المتظاهرين والثوار هو أن يعلن الرئيس مرسي رحيله فورا".

وأشار سامح الصريطي، إلى أن "الجميع أعلنها صريحة، لا تفاوض ولا تراجع عن مطلب رحيل النظام، وسنقابل كل محاولة للتحايل بالرفض، ولن نعطي النظام الإخواني أي مساحة للتفاوض، لأن الشعب اليوم قال كلمته".