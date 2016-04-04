أجمل المجوهرات الذهبية من داماس

لم تعد المجوهرات الذهبية حصراً على السهرات و الإطلالات المسائية، على الرغم من أن هذا الاعتقاد لا يزال موجوداً لدى بعض السيدات. ولكن دار مجوهرات داماس تعتزم تغيير هذا المفهوم بإطلاق تصاميم أنيقة و جميلة في مجموعة فرفشة.

أطلقت مجموعة فرفشة في عام 2011 لتقدم تصاميم أنيقة من المجوهرات الذهبية للمناسبات غير الرسمية، حتى تسمح للسيدات بارتدائها في إطلالات أنثوية بسيطة، مهما كانت المناسبة. وقد اختيرت النجمة نانسي عجرم لتكون الوجه الإعلاني لهذه المجموعة، ولتمثل إطلالات فتاة فرفشة الأنيقة و الناعمة.

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وفي المجموعة الأخيرة من مجوهرات فرفشة، شاهدنا تفاصيل أنثوية تزيّن قطع المجوهرات الجذابة مثل الفراشات، و القلوب الصغيرة، وقد طعّمت بعض القطع بألماسات براقة لتزيد من جمالها و أناقتها.

وما يميّز المجوهرات في مجموعة فرفشة في الحقيقة هو مرونة قطعها؛ فعند شراء طقم كامل مكوّن من عقد و سوار و أقراط، بالإضافة إلى خاتم ذهبي جميل، يمكنك أن ترتدي كل هذه القطع على حدة، بما يتناسب مع إطلالتك و ستايلك الشخصي، كما تتناسب هذه المجوهرات مع ستايل الفتيات الشابات و أناقة السيدات على حدّ سواء.

جمعنا لك في الصور أعلاه بعض المجوهرات الجذابة من داماس، في مجموعة فرفشة، فشاهديها، و اختاري منها ما يعجبك.

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