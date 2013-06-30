دول الخليج تخشى خروج مظاهرات مصر عن السيطرة.. والاتحاد الأوروبي:"الجميع يراقب بقلق"

اجتماع وزراء خارجية دول الخليج بالاتحاد الاوروبي لمناقشة الوضع في سوريا تطرقوا للأوضاع المصرية

كتب : محمد حسن عامر منذ 4 دقائق

عبر المشاركون في اجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي، والاتحاد الأوروبي بالمنامة؛ لمناقشة الأزمة السورية، عن قلقهم من التوترات السياسية في مصر، والتي رأوا أنها قد تمتد لتكون خارج السيطرة، بعدما تعهد المتظاهرون المعارضون لنظام الرئيس محمد مرسي، بالبقاء في الشوارع إلى حين دفعه من السلطة -بحسب ما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.

وفي تصريح لها مع وكالة "أسوشيتد برس" قالت منسقة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، والتي تقود بعثة الاتحاد الأوروبي في البحرين، أن "الجميع يراقب بقلق الاحتجاجات الجارية في مصر"، وذكرت أنها اجتمعت الأسبوع الماضي بـ"مرسي" وأعضاء من المعارضة في إطار جهود رامية إلى تخفيف حدة التوتر. وأضافت "آشتون": "نحن نشجع على الحوار لفهم القضايا الراهنة".