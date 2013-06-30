أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. DMC

دول الخليج تخشى خروج مظاهرات مصر عن السيطرة.. والاتحاد الأوروبي:"الجميع يراقب بقلق"

Google+ Print
دول الخليج تخشى خروج مظاهرات مصر عن السيطرة.. والاتحاد الأوروبي:"الجميع يراقب بقلق" دول الخليج تخشى خروج مظاهرات مصر عن السيطرة.. والاتحاد الأوروبي:"الجميع يراقب بقلق"
اجتماع وزراء خارجية دول الخليج بالاتحاد الاوروبي لمناقشة الوضع في سوريا تطرقوا للأوضاع المصرية

كتب : محمد حسن عامر منذ 4 دقائق

عبر المشاركون في اجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي، والاتحاد الأوروبي بالمنامة؛ لمناقشة الأزمة السورية، عن قلقهم من التوترات السياسية في ، والتي رأوا أنها قد تمتد لتكون خارج السيطرة، بعدما تعهد المتظاهرون المعارضون لنظام الرئيس محمد مرسي، بالبقاء في الشوارع إلى حين دفعه من السلطة -بحسب ما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.

وفي تصريح لها مع وكالة "أسوشيتد برس" قالت منسقة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، والتي تقود بعثة الاتحاد الأوروبي في البحرين، أن "الجميع يراقب بقلق الاحتجاجات الجارية في مصر"، وذكرت أنها اجتمعت الأسبوع الماضي بـ"مرسي" وأعضاء من المعارضة في إطار جهود رامية إلى تخفيف حدة التوتر. وأضافت "آشتون": "نحن نشجع على الحوار لفهم القضايا الراهنة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر