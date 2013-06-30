وزير الصحة: وفاة متظاهر في بني سويف وإصابة 253 في المحافظات

كتب : طارق عبد العزيز منذ 2 دقيقة

أعلن الدكتور محمد مصطفى حامد وزير الصحة والسكان، عن وفاة شخص وارتفاع عدد المصابين إلى 253 مصابا خلال أحداث اليوم بالقاهرة والمحافظات.

وقال وزير الصحة، إن حالة الوفاة حدثت في محافظة بني سويف لشخص يدعى عمار محمد جودة، يبلغ من العمر 25 عاما، توفى نتيجة إصابته بطلق ناري بالبطن وجثته تحت تصرف النيابة.

وأشار وزير الصحة، إلى أن عدد المصابين بخرطوش بلغ 43 مصابا في 16 محافظة، مشيرا إلى خروج 150 من إجمالي المصابين من المستشفيات بعد تحسن حالتهم، وباقي الحالات ما زالت تتلقى العلاج.