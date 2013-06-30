سقوط أول قتيل في اشتباكات بني سويف

كتب : محمد خلف أمين منذ 15 دقيقة

لقي عمار محمد جودة، 22 عاما، مصرعه إثر الاشتباكات التي جرت بين متظاهرين معارضين وآخرين مؤيدين للرئيس محمد مرسي، بالأسلحة النارية في ميدان المديرية بمدينة بني سويف، كما أسفرت الاشتباكات عن إصابة 35 آخرين من المتظاهرين، تنوعت إصابتهم ما بين إصابات بالخرطوش، وكدمات جراء استخدام الطوب والحجارة.

وأفاد مصدر عسكري بأنه تم التصديق للقوات المسلحة للتدخل لفض الاشتباكات، ودخلت سيارات تابعة للأمن المركزي محيط الاشتباكات بالميدان، وتمكنت من التفريق بين المشتبكين من الجانبين.

يشار إلى أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين المؤيدين والمعارضين لحكم الرئيس، بعدما قام نحو 2000 مواطن من معارضي الرئيس بالتجمع في ميدان المديرية بمدينة بني سويف من مختلف مدن وقرى المحافظة، وقاموا بإنشاء منصة رددت الأغاني الوطنية والهتافات المناوئة للرئيس وجماعة الإخوان، في الوقت الذي مرت فيه مظاهرة مؤيدة للرئيس إلى جوار الميدان، ما أدى إلى حدوث اشتباكات بين الطرفين، أسفرت عن وقوع عشرات الجرحى، في ما أطلق الأهالي استغاثات لقوات الأمن وسط حالة من الذعر الشديد، حيث سمع أهالي المدينة أصوات الأسلحة الآلية بشكل مكثف بمدينة بني سويف التي لم تعرف أعمال عنف مشابهة منذ عقود.