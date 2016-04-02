هل تفضلين النجمات في فساتين ايلي صعب أم زهير مراد؟

لعل خيار النجمات الأول فيما يتعلق بفساتين السهرة للمناسبات الكبيرة والهامة يكون من "ايلي صعب" Elie Saab أو من "زهير مراد" Zuhair Murad حيث يُعتبر كلاهما ملوك السجادة الحمراء بتصاميهما الخلّابة والرائعة. غير أن بعض النجمات يفضلن فساتين "زهير مراد" Zuhair Murad وبعضهن الآخر يفضلن فساتين "ايلي صعب" Elie Saab والبعض يخترن من الاثنين.

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ونشعر في الكثير من الأحيان أن تصاميمهما متشابهة الى حد كبير وخاصة فيما يتعلق بالأقمشة الفاخرة والقصّات المميزة والمبتكرة، والألوان الزاهية.

لكن فان "جيسيكا بيل" Jessica Biel فضلت أن تختار من "زهير مراد" Zuahir Murad فستان باللون الرمادي والذي بدا رائعاً عليها. وكذلك فقد رأينا عارضة الأزياء "هايدي كلوم" Heidi Klum في تصميمٍ دراماتيكي أسود حمل توقيع "زهير مراد" Zuhair Murad أيضاً. ومن النجمات اللواتي فضلن تصاميم "مراد" Murad "شيريل كول" Cheryl Cole، "بريانكا شوبرا" Priyanka Chopra، و"سارا سامبايو" Sara Sampaio.

أما بالنسبة للنجمات اللواتي فضلن فساتين "ايلي صعب" Elie Saab فهن "امبر هيرد" Amber Heard التي رأيناها في فستان ذهبي فاخر، و"اليزابيث بانكس" Elizabeth Banks التي اختارت فستاناً أحمراً ذو تصميم جذّاب، وغيرهن مثل "نيا دوبريف" Nina Dobrev، و"باريس هيلتون" Paris Hilton، و"ريتشيل ماكادمز" Rachel McAdams...

لكن هنالك نجمات اخترن تصاميم الاثنين وتألقن بها بأجمل الاطلالات مثل "ساره جيسيكا باركر" Sarah Jessica Parker، و"جينيفر لوبيز" Jennifer Lopez، و"شايلين وودلي" Shailene Woodley.

النجمات غاية في الأناقة والجمال في تصاميم المُبدِعَين اللبنانيين، لكن هل تفضلينهن بفساتين "ايلي صعب" Elie Saab، أم بفساتين "زهير مراد" Zuahir Murad؟

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