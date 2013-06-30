بالصور.. الآلاف يجوبون شوارع "قلين" للمطالبة برحيل النظام

انطلقت المظاهرات من عدد من مساجد قلين تضم المئات من المعارضين للنظام من كل فئات المجتمع، حاملين اللافتات المنددة بالنظام ومطالبين برحيله، وقاموا برفع الكروت الحمراء والأعلام المصرية.

وأكد المتظاهرون أن تظاهراتهم سلمية وينبذون العنف.

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