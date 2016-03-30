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بالصور.. نقل المضيف الجوى بطل موقعة اختطاف الطائرة للمستشفى

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بالصور.. نقل المضيف الجوى بطل موقعة اختطاف الطائرة للمستشفى بالصور.. نقل المضيف الجوى بطل موقعة اختطاف الطائرة للمستشفى
أصيب المضيف الجوى حازم أبو بكر "بطل موقعة اختطاف الطائرة المحررة" بحالة إعياء شديد وإجهاد، وتم نقله إلى أحد المستشفيات القريبة من المطار.

وقال أحد أصدقاء المضيف الجوى، إنه وبعد وصوله مساء أمس للقاهرة شعر بحالة من الإعياء الشديد والإجهاد، وانتابته حالة من الفزع بعد وصوله، نظرًا لتعامله المباشر مع الخاطف.

وأضاف صديق المضيف الجوى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن حازم أبو بكر انتابته حالة من الهستيريا المتقطعة، وكان يفزع أثناء نومه متأثرًا بحالة الإجهاد التى أصابته بعد حادث الأمس.

وأوضح أن أبو بكر هو أول من تعامل مع الخاطف، وهو من تعامل معه بطريقة مباشرة، وحاول السيطرة على الخاطف والركاب، وأقنعه بالإفراج عن الركاب مجموعة تلو الأخرى.

المضيف الجوى حازم أبو بكر (1)

المضيف الجوى حازم أبو بكر (2)


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