محافظ القليوبية يزور قرية الأحراز بشبين القناطر

زار الدكتور رضا فرحات، محافظ القليوبية، خلال جولته لمدينة شبين القناطر قرية الأحراز يرافقه أعضاء مجلس النواب والمهندس مصطفى عباس السكرتير العام المساعد والمهندس طه رشدى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين القناطر.

وبدأت بزيارة الوحدة الصحية بقرية الأحراز التابعة لمدينة شبين القناطر وكان فى استقبال المحافظ الدكتور نصيف العفيفى وكيل وزارة الصحة.

وقدم المحافظ الشكر للنائب سمير صبحى حيث قام بالتبرع بعدد عشر حضانات وخمس أجهزة تنفس صناعى للوحدة.

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